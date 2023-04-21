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Dünya
AA 21.04.2023 00:35

ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması kapsamındaki faaliyetleri engellemeye çalışmasını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması
[Fotograf: AP]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında “Karadeniz Tahıl Girişimi, küresel gıda güvenliği ile mücadele etmek ve gıda fiyatlarını istikrarlı hale getirmek için hayati bir araçtır. Girişim, 9 ay içinde 28 milyon ton gıdayı küresel piyasaya taşımıştır.” dedi.

Patel, ABD’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye’nin söz konusu girişimin kapsamını genişletmek ve hayat kurtarıcı girişimin süresini uzatmak için gösterdiği çabayı desteklediğini söyledi:

“Son iki haftada iki kez Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi operasyonlarını engellemeye yönelik eylemlerini derin bir endişeyle karşılıyoruz. Rusya Federasyonu'nun İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'ndeki delegasyonu, Ukrayna limanlarına girmek isteyen gemilerin denetimini engellemiştir. Şimdi Rus temsilciler, ticari gemilere yönelik tehditlerle girişime katılanların güvenliğini tehlikeye atmaktadır.”

Rusya: Tahıl anlaşmasının tamamıyla uygulanmaması nedeniyle uzatılması mümkün görülmüyor
Rusya: Tahıl anlaşmasının tamamıyla uygulanmaması nedeniyle uzatılması mümkün görülmüyor

Rusya'nın operasyonları engellemekle, sevkiyatın gecikmesine, tedariklerin kısıtlanmasına ve gıda ithal eden ülkeler için fiyatların yüksek kalmasına neden olduğunu belirten Patel, G7 Dışişleri Bakanlarınca yayımlanan bildiride açıkça belirtildiği gibi bunun küresel gıda güvenliğine zarar verdiğini dile getirdi.

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