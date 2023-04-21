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Dünya
İHA 21.04.2023 01:05

Meksika’yı fırtına vurdu: Araçlar suda sürüklendi

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletini vuran fırtına nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı.

Meksika’nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Jurez şehrini fırtına vurdu.

Kentte sel ve su baskınları yaşanırken, araçlar suda sürüklendi.

Yıldırım düşmesi sonucu bir palmiye ağacı ise alev aldı. Kentte 32 ağaç fırtına nedeniyle devrilirken, çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

Aurelio Valdivieso devlet hastanesinde elektrik trafosu fırtına nedeniyle arızalanırken, hastanenin acil servisi sular altında kaldı.

Fırtına eyaletin diğer şehirlerinde de etkili oldu. Xoxocotlan kentinde felaket elektrik kesintileri yaşanırken, bir sağlık merkezini su bastı.

Yetkililer, fırtınada can kaybı yaşanmadığını açıklarken, sivil savunma ekipleri ve belediye personelinin mağdur olan vatandaşlara destek vermek ve çevrede oluşan hasarı gidermek üzere görev yaptıkları belirtildi.

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