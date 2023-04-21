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Dünya
AA 21.04.2023 00:00

Biden ile Macron Çin ziyaretini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin ziyaretini, Hint-Pasifik'teki gelişmeleri ve Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

Biden ile Macron Çin ziyaretini görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Macron ile telefonda konuştuğu duyuruldu.

Açıklamada, "İki lider, Cumhurbaşkanı Macron'un Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı son seyahati ve Hint-Pasifik bölgesinde refah, güvenlik, ortak değerler ve kurallara dayalı uluslararası düzeni ilerletme çabalarını ele aldı." ifadesine yer verildi.

Liderlerin, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumanın önemini teyit ettikleri belirtilen açıklamada, Ukrayna'ya verdikleri kararlı desteği yineledikleri aktarıldı.

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