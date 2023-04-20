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Dünya
AA 20.04.2023 23:30

6 yaşındaki çocuk yuvarlanan topunu almaya gittiği evin sahibi tarafından vuruldu

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde 6 yaşındaki kız çocuğu elinden kaçırdığı basket topunu almak için girdiği evin bahçesinde silahla vuruldu.

6 yaşındaki çocuk yuvarlanan topunu almaya gittiği evin sahibi tarafından vuruldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD'de Gaton ilçe polisi, kız çocuğunu evinin bahçesine girdiği içine vuran kişinin 24 yaşındaki Robert Louis Singletary'nin kayıplara karıştığı bilgisini paylaştı.

Gaston İlçe Polis Şefi Stephen M. Zill imzalı basın bildirisine göre, Singletary'nin silahından çıkan kurşunlarla Kinsley White adlı kız çocuğu yüzünden yaralandı. Zanlı, kızını kurtarmak isteyen baba dahil iki yetişkini daha yaraladı.

Zill, saldırganın birinci derece cinayete teşebbüsle suçlandığını belirtirken, Singletary'nin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Vurulan kız çocuğunun ve bir yetişkinin taburcu edildiğini, babasının ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini bildiren polis şefi, "bu tür bir şiddetin devam etmesine izin vermeyeceklerini" vurguladı.

ABD'de son günlerde benzer silahlı saldırı olayları arttı

ABD’nin New York kentinde bir adam, dün, yanlışlıkla evinin garajının önüne park eden bir araca açtığı ateş sonucu Kaylin Gillis isimli genç kadının ölümüne sebep olmuştu.

Kansas kentinde ise, 13 Nisan'da, 16 yaşındaki siyahi çocuk Ralp Yarl, kardeşini arkadaşının evinden almak için yanlış zili çalınca, 84 yaşındaki beyaz Amerikalı ev sahibinin silahla ateş etmesi sonucu yaralanmıştı.

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