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Dünya
İHA 20.04.2023 22:22

ABD'de dur ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı

ABD’de dur ihtarına uymayan sürücü, yol kenarındaki restoranın içinden geçerek olay yerinden kaçtı. Olayda 1 polis yaralandı.

ABD’nin New York kentinde West 39th Street ve 7th Avenue'da trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kenara çekilen sürücü, polisin dur ihtarına uymadı.

Sürücünün çevirme sırasında polise sahte evrak gösterdiği ve polisin araçtan inmesini istediği sırada gaza basarak olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

Polis aracın camına vurarak kaçmaya çalışan sürücüyü durdurmaya çalışırken, sürücü ise hızla geri geldi ve ardından yol kenarındaki restoranın içinden geçti.

Karşı şeride geçerek bir sokak lambasına ve yangın musluğuna çarparak olay yerinden uzaklaşan sürücü, 1 polisi yaraladı.

Olay sırasında karşıdan karşıya geçenler ise ölümden döndü.

Araç East 30th Street ve Lexington Avenue'da terk edilmiş halde bulunurken, sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

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