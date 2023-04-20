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Dünya
AA 20.04.2023 22:02

Macaristan Ukrayna’dan bazı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladı

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macar çiftçiler üzerindeki piyasa baskısını hafifletmek amacıyla Ukrayna'dan ithal edilmesi geçici olarak yasaklanan gıda maddeleri listesine bal, tahıl ve bazı et ürünlerinin ekleneceğini açıkladı.

Macaristan Ukrayna’dan bazı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasakladı
[Fotograf: Reuters]

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, basına yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin bal ve etin yanı sıra tahıllar, yağlı tohumlar, un ve yemeklik yağ da dahil olmak üzere 25 Ukrayna ürününün ithalatını 30 Haziran'a kadar yasakladığını söyledi.

Gulyas, ayrıca bu ülkeden çıkan ve Macaristan üzerinden farklı pazarlara taşınan ürünlerin de takibinin yapılacağını ifade etti.

Macar pazarındaki Ukrayna ürünlerinin çokluğu nedeniyle bu ülke çiftçilerinin rekabet gücünü sürdürme imkanlarının kalmadığını vurgulayan Gulyas, cumartesi yürürlüğe girecek düzenleme ile bal, tahıl ve bazı et ürünlerinin ithalatının geçici olarak yasaklanacağını kaydetti.

Polonya ve Macaristan, Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurdu
Polonya ve Macaristan, Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurdu

Gulyas, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’ın da benzer adımlar attığını ileri sürerek, Avrupa Birliğinin (AB) savaş nedeniyle Ukrayna’nın tahıl ürünlerine yönelik gümrük vergisini kaldırmasının bu durumun yaşanmasına neden olduğunu savundu.

Son aylarda Macaristan tarım pazarının bu durumdan çok ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Gulyas, "Ukrayna'ya yardım ettiğimiz için mutluyuz ancak dayanışmanın Macar çiftçileri, Macar ekonomisini ve özellikle Macar tarımını mahvetmemesi gerektiğini açıkça görmeliyiz." dedi

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