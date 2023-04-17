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Dünya
AA 17.04.2023 07:00

Polonya ve Macaristan, Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurdu

Polonya ve Macaristan, yerel ürünlerini korumak için Ukrayna’dan tahıl ve diğer gıda ürünlerinin ithalatını yasakladı. Avrupa Birliği karara tepki gösterdi.

Polonya ve Macaristan, Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurdu

Polonya ve Macaristan Ukrayna'dan tahıl ve gıda ithalatını yasakladı. Karara Avrupa Birliği tepki gösterdi.

AB Komisyonunun tarım ve ticaretten sorumlu sözcüsü Miriam Garcia Ferrer, "tek taraflı eylemler kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Ferrer, Polonya ve Macaristan'ın yasakla ilgili açıklamalarını yakından takip ettiklerini söyledi, "Ticaret politikası AB'nin özel yetkisindedir. Bu nedenle, tek taraflı eylemler kabul edilemez" dedi.

Ferrer, zor zamanlarda AB içindeki bütün kararları koordine etmenin ve uyumlu hale getirmenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasıyla önemli miktarda Ukrayna tahıl ve gıda ürünü Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Bu durumdan özellikle bölge ülkelerindeki yerel üreticiler şikayetçi oluyordu.

Polonya ve Macaristan'da çiftçiler uzun süredir Ukrayna’dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini istiyordu.

Özellikle Polonya'da çiftçiler bu konuda sıklıkla protestolar düzenliyordu.

İki ülke, Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıda ürünlerine geçici yasak uygulanması kararı aldı.

Polonya, söz konusu ürünlerin transit geçişine de izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yasak kapsamındaki ürünler listesinde tahıl, şeker, süt ve süt ürünleri yer alıyor.​​​​​​​ 

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Ukrayna Macaristan Rusya Polonya
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