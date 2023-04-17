Fransa'daki grevler bir milyar euro değerinde enerji üretim kaybına yol açtı

Reuters'ın raporuna göre, EDF grevlerin ve iş kaybının ardından yeni işe alım planlarını gözden geçirmeye başladı.

Sendika üyesi olduğu bildirilen iki kaynak, geçen hafta ayrı görüşmelerde EDF yöneticileri tarafından bilgilendirildiklerini ve EDF yönetiminin tüm departmanlardan hangi işe alımların gelecek yıla ertelenebileceğini sorduğunu bildirdi.

Kaynaklardan biri, yüzde 96'sının devlete ait olduğu ve tamamen kamulaştırılma sürecinde olan şirketin 2023'te çoğunluğu nükleer üretim ve satış olmak üzere 3 bin ila 3 bin 500 kişiyi işe almayı planladığını kaydetti.

EDF'deki işçiler, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmaya yönelik planını protesto etmek için ülke çapındaki grevlerin bir parçası oldu.

Başkan Emmanuel Macron, ülke çapındaki protestolara ve sendikaların Fransa'yı durdurma noktasına getirme tehditlerine rağmen reformu sürdürme sözü verdi.