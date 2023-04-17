Parçalı Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2023 06:05

Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

İsrail'de geniş çaplı protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunu savunan Başbakan Binyamin Netanyahu, bir "mola vererek" karşıt görüşler arasında denge kurmaya çalıştığını belirtti.

Netanyahu, tartışmalı yargı reformu konusunda "mola verdiğini" söyledi

NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programında konuşan Netanyahu, "her demokrasi gibi İsrail'de de uzlaşı konusunda zorluklar olabildiğini" belirtti.

Netanyahu, ülkesinde geniş çaplı protestolara neden olan tartışmalı yargı reformunu savundu ve bir mola vererek, "karşıt görüşler arasında denge kurmaya" çalıştığını kaydetti.

İsrail demokrasisinin güçlü olduğunu savunan Netanyahu, diğer yandan ülkesinin siyaseten "bölünmüş bir ülke" olduğunu kabul etti.

Netanyahu, yargı reformunun kendisine yöneltilen suçlama ve davaları etkilemeyeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yargı reformuyla ilgili endişelerinin iki ülke ilişkilerine etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili soruya Netanyahu, "Hayır." yanıtını verdi ve Biden'ın İsrail'in büyük bir dostu olduğunu ve "arkadaşlar arasında anlaşmazlıklar olabileceğini" ifade etti.

Netanyahu, ABD'nin İsrail'in vazgeçilmez ve açık ara en iyi müttefiki olduğunu düşündüğünü belirterek, "Karşılıklı işbirliğimiz birçok Amerikalı ve İsraillinin hayatını kurtarıyor." dedi.

İsrail Başbakanı, Mossad üst düzey yetkililerinin yargı reformuna karşı protestoları teşvik ettiği iddialarını yalanlayarak, bunun bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ve Mossad, ordu ve güvenlik teşkilatlarının kendisiyle el ele çalıştığını bildirdi.

ETİKETLER
Netanyahu İsrail
Sıradaki Haber
Biden'dan kongreye silah yasası çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:01
Polonya ve Macaristan, Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurdu
06:58
Arnavutköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı
06:43
Bakan Soylu: Diyarbakır anneleri, ortaya koyduğu iradeyle birlikte HDP'yi kapatmıştır
06:46
Deprem bölgesinde hava durumu
06:27
Fransa'daki grevler bir milyar euro değerinde enerji üretim kaybına yol açtı
06:12
İklim aktivistleri kömür taşıyan treni bastı
TCG Anadolu bugün ziyarete açılıyor
TCG Anadolu bugün ziyarete açılıyor
FOTO FOKUS
Otobüs şoförü iftara yetişemeyenlere yemek dağıttı
Otobüs şoförü iftara yetişemeyenlere yemek dağıttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ