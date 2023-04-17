Burkina Faso'da orduya yönelik saldırıda 42 güvenlik gücü öldü

Ordudan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Yatenga ilçesindeki gönüllü milis karargahı kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıya karşılık vermek üzere bölgeye intikal eden askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 10 asker ve 32 gönüllü milis hayatını kaybetti.

Olayda 33 kişi yaralandı, en az 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar sık sık saldırı düzenliyor.

Son olarak geçen haftalarda Nijer sınırına yakın iki köye düzenlenen saldırılarda 44 kişi ölmüş, şubatta da kuzeyde düzenlenen başka bir saldırıda 51 asker yaşamını yitirmişti.

Artan saldırılar nedeniyle ay başında Genelkurmay Başkanı görevden alınmış, yerine Celestin Simpore getirilmişti.