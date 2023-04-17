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Dünya
AA 17.04.2023 05:02

Sudan'daki çatışmalarda 97 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da ordu ve milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 97 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sudan'daki çatışmalarda 97 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Ordu ve HDK arasında başkent Hartum'un yanı sıra çeşitli kentlerde dün de yoğun çatışmalar devam etti.

DSÖ, yaptığı açıklamada, "15 Nisan'dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 97 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum'da yaşanıyor." bilgisini verdi.

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Çatışmalar nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarının hastanelere erişiminde sıkıntı ve bazı ilaçlar ve tıbbi malzemelerde ciddi yetersizlik yaşandığını belirten DSÖ, çatışmanın taraflarını, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı göstermeye ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişimini garanti etmeye çağırdı.

DSÖ, tüm taraflara, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yaralıları, hastaları, sivilleri, sağlık çalışanlarını, ambulansları ve sağlık tesislerini koruma yükümlülüklerini hatırlattı.

Ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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