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Dünya
AA 17.04.2023 03:10

Lavrov Latin Amerika turuna çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa Latin Amerika ülkelerinde resmi ziyaretleri kapsayan tura çıkıyor.

Lavrov Latin Amerika turuna çıkıyor
[Fotograf: AA]

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un 17-21 Nisan tarihlerinde Brezilya, Venezuela, Nikaragua ve Küba'yı kapsayan Latin Amerika ülkelerine resmi ziyarette bulunacağı ifade edildi.

Lavrov'un, ziyaret edeceği ülkelerde üst düzey yöneticiler ve mevkidaşları ile görüşmeler yapacağı yoğun bir programın beklediği kaydedilen açıklamada, Rusya ile söz konusu ülkeler arasında siyasi, ticari, ekonomik, eğitim, beşeri, kültürel ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmenin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Müzakerelerin merkezine Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün gereği, modern dünyanın uluslararası hukuk temellerini güçlendirme konularını koymayı planlıyoruz. Bizim için Latin Amerika, Rusya'nın dinamik bir şekilde diyaloğu sürdürmek ve dışardan herhangi bir zorlamaya tabi olmayan yapıcı işbirliğini geliştirmek istediği çok kutuplu dünyanın oluşum merkezlerinden birisi olan, dost bir bölgedir." ifadelerine yer verildi.

Rus Bakan Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce, son olarak 2020'de Latin Amerika ülkelerine resmi ziyarette bulunmuştu.

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