Açık 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.04.2023 00:38

COVID-19'dan öldüğü sanılan kişi iki yıl sonra evine döndü

Hindistan'da COVID-19 nedeniyle iki yıl önce öldüğü duyurulan ve kendisi için cenaze yakma merasimi düzenlenen Kamlesh Patidar evine döndü.

COVID-19'dan öldüğü sanılan kişi iki yıl sonra evine döndü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Hint medyasında yer alan haberlere göre, COVID-19 nedeniyle öldüğü sanılan, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Dhar kenti sakinlerinden Patidar, iki yıl sonra ailesine geri döndü.

Patidar'ın akrabası Mukesh Patidar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kamlesh Patidar'ın, 2021'de COVID-19 salgınının ikinci dalgasında ağır hasta olarak Gujarat Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve daha sonra hastane tarafından kendilerine teslim edilen ceset için tören düzenlediklerini söyledi.

Ölü olduğunu sandıkları Kalmesh Patidar'ın iki yıl aradan sonra halasının kapısını çaldığını kaydeden Mukesh Patidar, tüm aile bireylerinin ve yakınlarının yaşanan olaydan dolayı şokta olduklarını dile getirdi.

Mukesh Patidar, Kalmesh Patidar'ın iki yıl boyunca nerde olduğuna dair kendilerine herhangi bir bilgi vermediğini aktardı.

Kanwan Bölge Polis Yetkilisi Ram Singh Rathore da yaptığı açıklamada, ailesi tarafından öldüğü sanılan Patidar'ın gerçek hikayesinin, ifadesi alındıktan sonra netliğe kavuşacağını belirtti.

ETİKETLER
Hindistan Koronavirüs
Sıradaki Haber
Yemen'de 77 çocuk kızamıktan yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Hindistan'da 13 kişi aşırı sıcaktan öldü
00:41
Yemen'de 77 çocuk kızamıktan yaşamını yitirdi
00:25
TCG Anadolu bugün ziyarete açılıyor
00:14
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
00:13
Kadir Gecesi bugün idrak edilecek
23:33
Charles'ın taç giyme töreninde 6 binden fazla asker görevlendirilecek
Trabzon'daki dev mücadelede puanlar paylaşıldı
Trabzon'daki dev mücadelede puanlar paylaşıldı
FOTO FOKUS
Otobüs şoförü iftara yetişemeyenlere yemek dağıttı
Otobüs şoförü iftara yetişemeyenlere yemek dağıttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ