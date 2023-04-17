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Dünya
AA 17.04.2023 06:01

Tahran'da üniversite öğrencileri zorunlu başörtüsü uygulamasını protesto etti

Tahran Üniversitesi öğrencileri, zorunlu başörtüsü uygulamasını ve okullarda öğrencilerin toplu zehirlenmesini protesto etti.

Tahran'da üniversite öğrencileri zorunlu başörtüsü uygulamasını protesto etti

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin Telegram sayfasında yayımladığı görüntülere göre, Tahran Üniversitesinin Sosyal Bilimler ile Psikoloji ve Eğitim Bilimleri fakülteleri öğrencileri gösteri düzenledi.

Tahran Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi güvenliğinin, zorunlu başörtüsü kuralına uyulmaması nedeniyle bazı öğrencileri okula almadığı ileri sürüldü.

Güvenlik görevlilerinin söz konusu uygulamasına ve ülkenin birçok yerindeki okullarda öğrencilerin toplu zehirlenmesine tepki gösteren öğrenciler bir araya gelerek slogan attı.

Üniversitenin Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencileri de zorunlu kılık kıyafet uygulamaları ile disiplin kurulunun öğrencilere yönelik cezai kararlarına karşı oturma eylemi yaptı.

İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğu

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini, 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüş, protestolarda yüzlerde kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede Emini'nin ölümünü protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Toplu gösterilerin sona ermesine rağmen İran'ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini devam ettiriyor.

İçişleri Bakanlığı ve Yargı Erki tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, zorunlu başörtüsü kuralına aykırı hareket edenlere karşı harekete geçileceği ifade edilmiş ve daha sonra sokak ve caddelerdeki kameraların başörtüsü denetimleri için kullanılacağı belirtilmişti.

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