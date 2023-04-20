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Dünya
AA 20.04.2023 20:56

TotalEnergies'e Güney Afrika kıyılarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı verildi

Güney Afrika Cumhuriyeti, Fransız firması TotalEnergies'e, ülkenin güneybatı kıyıları açıklarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı verdi.

TotalEnergies'e Güney Afrika kıyılarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı verildi
[Fotograf: Reuters]

News 24'ün haberine göre, Maden Kaynakları ve Enerji Bakanlığı tarafından TotalEnergies'e, Cape Town ile Agulhas Burnu arasındaki kıyı şeridinin açıklarında yaklaşık 10 bin kilometrekarelik alanda hidrokarbon arama ruhsatı verildi.

Buna göre, TotalEnergies'in arama faaliyetleri en fazla 5 keşif kuyusu ile sınırlı olacak. Bu yılın son çeyreğinde başlaması öngörülen arama faaliyetlerinin her bir kuyu için 3-4 ay sürmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Orman, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığının 20 gün içinde bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Güney Afrika mahkemesi, geçen yıl Shell firmasının Cape Town açıklarında petrol ve doğal gaz arama iznini iptal etmişti. Güney Afrikalı çevrecilerin yoğun tepkileri bu kararda etkili olmuştu.

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Fransa Doğalgaz Petrol Petrol Arama Güney Afrika
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