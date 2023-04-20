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Dünya
AA 20.04.2023 19:20

Fas açıklarında 8 Nisan'dan beri 552 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas açıklarında 8 Nisan’dan bu yana farklı milliyetlerden 552 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fas açıklarında 8 Nisan'dan beri 552 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Fas resmi ajansı MAP'ın ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Kraliyet Donanması'na bağlı sahil güvenlik birimlerinin Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Sahil güvenlik birimlerinin 8-18 Nisan tarihlerinde 552 düzensiz göçmeni kurtardığı aktarılan haberde, söz konusu kişilerin büyük bir çoğunluğunun Sahra Altı Afrikalı olduğu kaydedildi.

Haberde yakalanan düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya doğru yaptığı “tehlikeli geçiş” denemesinde tekne, kayık ve yüzerek geçme yöntemlerini kullandığı belirtildi.

Öte yandan, söz konusu düzensiz göçmenlerin, sağlık muayenelerinin ardından gerekli işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere teslim edildiği vurgulandı.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

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