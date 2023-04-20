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Dünya
TRT Haber 20.04.2023 17:25

Mescid-i Aksa'da itikaf: Ayrım Duvarı'nı aşıp geldiler

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da itikaf için çadırlar kuruldu. Yüzlerce kişi ramazan ayının son 10 gününü burada ibadet ve dualarla geçirdi. Bazı Filistinliler ise Mescid-i Aksa'ya ulaşabilmek için 'Ayrım Duvarı'nı tırmanıp aşmak zorunda kaldı.

Enes Boyraz
Enes Boyraz

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu yıl da itikaf ibadeti için çadırlar kuruldu.

Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ibadeti için Filistinliler ve yurt dışından gelen Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın avlusuna onlarca çadır kurdu. Ve yüzlerce Müslüman vakitlerini Kuran-ı Kerim tilaveti ve ibadetlerle geçirdi.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da itikafa girmenin ayrıcalıklı bir yeri olduğunu vurguluyor. Ancak isteyen her Filistinli Mescid-i Aksa'ya gidemiyor.

İsrail, Ramazan'da Batı Şeria'dan Kudüs'e gelmek isteyen 40 yaşın altındaki Filistinlilere izin vermiyor.

İsrail bazı kişilere ise özel olarak Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getiriyor.

Filistinliler tüm Müslümanları Mescid-i Aksa'ya davet ediyor. 

Kamera: Aykut Olgun

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