Mescid-i Aksa'da itikaf: Ayrım Duvarı'nı aşıp geldiler

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu yıl da itikaf ibadeti için çadırlar kuruldu.

Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ibadeti için Filistinliler ve yurt dışından gelen Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın avlusuna onlarca çadır kurdu. Ve yüzlerce Müslüman vakitlerini Kuran-ı Kerim tilaveti ve ibadetlerle geçirdi.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da itikafa girmenin ayrıcalıklı bir yeri olduğunu vurguluyor. Ancak isteyen her Filistinli Mescid-i Aksa'ya gidemiyor.

İsrail, Ramazan'da Batı Şeria'dan Kudüs'e gelmek isteyen 40 yaşın altındaki Filistinlilere izin vermiyor.

İsrail bazı kişilere ise özel olarak Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getiriyor.

Filistinliler tüm Müslümanları Mescid-i Aksa'ya davet ediyor.

Kamera: Aykut Olgun