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Dünya
AA 20.04.2023 17:04

Fransa'da gittiği acil serviste 3 gün yer bulamayan hasta öldü

Fransa'nın Grenoble bölgesinde, gittiği acil serviste 3 gün yatak bekleyen 91 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

Fransa'da gittiği acil serviste 3 gün yer bulamayan hasta öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

France Bleu medyasına konuşan hastanenin Acil Servis Müdürü Marc Blancher, yatak krizinin uzun zamandır devam ettiğini söyledi.

Blancher, söz konusu hastanın hayatını kaybetmesine ilişkin "İnsanlık dışı. Günlerdir hastanede süregelen bir felaket durumu var." ifadesini kullandı.

Uzun süredir acil servislerde devam eden kriz nedeniyle psikiyatri ve geriatri gibi bazı servislerde artık hasta kabul edilmediğini belirten Blancher, yaşanan ölümler karşısında hastane çalışanlarının da moralden düştüğünü aktardı.

Fransız basınına göre, aynı hastanede aralıktan bu yana 3 kişi yatak sırası beklerken hayatını kaybetti.

Ölen hastalardan birinin cesedi hastanenin tuvaletinde bulundu.

Öte yandan COVID-19 salgınından beri konulan kısıtlamalar nedeniyle beraberlerinde refakatçi kabul edilmeyen ve yalnız olarak sıra bekleyen hastaların "ilgisizlikten" öldükleri ifade ediliyor.

Sağlık krizi

Hastane sendikası yaşanan son ölüm vakası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Fransa'da COVID-19 ile başlayan sağlık krizi birçok sağlık çalışanının emekliye ayrılması, bir kısmının aşırı yoğunluk nedeniyle başka sektörlere yönelmesi üzerine ciddi boyutlara ulaştı.

Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.

Ülkede son iki yıldır birçok hasta yeterli sağlık hizmeti almadığı için hayatını kaybediyor.

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