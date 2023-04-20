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Dünya
AFP 20.04.2023 17:00

Rusya'dan Wikipedia'ya 1,5 milyon ruble ceza

Rusya'da Wikipedia'daki sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation'a 1,5 milyon ruble (yaklaşık 18 bin dolar) para cezası verildi.

Rusya'dan Wikipedia'ya 1,5 milyon ruble ceza
[Fotograf: AFP]

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation'a karşı açtığı dava, başkent Moskova'daki bir mahkemede görüldü.

Mahkeme, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikimedia Foundation'a 1,5 milyon ruble para cezası verdi.

Wikipedia, söz konusu bilgilerin açık kaynaklar ve uluslararası örgütlerden alındığını savunuyor.

Wikipedia'ya, daha önce de benzer gerekçelerden ötürü çeşitli para cezaları verilmişti.

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanı Maksut Şadayev, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Wikipedia'ya erişim yasağı getirmeyi "henüz" planlamadıklarını söylemişti.

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