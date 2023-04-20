Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.04.2023 16:58

Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 151'e çıktı.

Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi
[Fotograf: AFP]

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, Lassa salgını başkent Abuja'nın yanı sıra 26 eyalete yayılmaya devam etti.

Ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi şüphesiyle 4 bin 555 vaka bildirildi ve yapılan testlerde bunlardan 869'u pozitif çıktı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e çıktığı kaydedilen açıklamada, ölenlerin çoğunun çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs döneminde artan Lassa ateşi salgınında 1 Ocak-20 Kasım 2022 döneminde 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Almanya, silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmada kararlı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Mescid-i Aksa'da itikaf: Ayrım Duvarı'nı aşıp geldiler
17:20
4 öğretmenin öldüğü bölgedeki yola yine kaya düştü
17:13
Avrupa Parlamentosu, AB'nin göç ve iltica kurallarını değiştirecek paketi onayladı
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı
17:10
AB, kripto hareketlerini sıkı takip edecek
17:06
Fransa'da gittiği acil serviste 3 gün yer bulamayan hasta öldü
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı: O anlar kamerada
AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ