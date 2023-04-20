Zelenskiy: Vilnius'ta onaylamak istediğimiz şey, garanti paketidir

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere başkent Kiev'e gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg ile görüşmesinde yarın yapılacak "Ramstein" formatlı toplantıya ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Zelenskiy, "Ortaklarımızdan kararlar bekliyoruz. Her şeyden önce bu, aktif operasyonlarımıza silah desteğiyle ilgilidir. Cephede askerlerimiz ne kadar ileri gidebilirse Ukrayna ve Avrupa'da barış o kadar çabuk geri döner." ifadesini kullandı.

"Ramstein" formatındaki toplantının önemli olacağını vurgulayan Zelenskiy, "gerekli silahların planlanandan daha hızlı bir şekilde ulaşması için bazı şeyleri zorlamak gerektiğini" kaydetti.

Zelenskiy, bu toplantıda Ukrayna'nın beklediği silahları, Ukraynalı pilotların eğitimi, uzun menzilli silah konularını ele alacaklarını ifade etti.

Görüşmede, Ukrayna'nın savunma müttefiklerinin bazı tereddütlerini de tartıştıklarına işaret eden Zelenskiy, Stoltenberg'den Ukrayna'nın bazı ortaklarının uzun menzilli silah, modern uçaklar, toplar ve zırhlı araçların tedariki konusunda kısıtlamaların üstesinden gelmelerine yardımcı olmasını istediğini bildirdi.

Zelenskiy, NATO'nun bu yıl yapılacak Vilnius Zirvesi'ni de ele aldıklarını, bunun tarihi bir zirve olabileceğini ifade ederek Ukrayna'nın NATO ile mevcut ilişkilerin daha fazlasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

NATO üyeliğine bir alternatif hazırlamadıklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın ne zaman NATO'da olacağını anlamak istiyoruz. Bu yolda güvenlik garantileri istiyoruz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ittifakta olacağına inandıklarını dile getirerek "Vilnius'ta onaylamak istediğimiz şey, garanti paketidir. Kendi payımıza düşen her şeyi tam olarak hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, güvenlik garantisinin sağlanmasına ilişkin NATO'dan ileriye doğru ve somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, Stoltenberg'in Kiev ziyaretini "ittifak'ın Ukrayna ile ilişkilerde iddialı kararların yer aldığı yeni bir dönem başlatmaya hazır olduğunun bir işareti olarak yorumladıklarını" kaydetti.