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Dünya
AA 20.04.2023 14:59

İran, ABD'nin nükleer denizaltısının uyarıldığını duyurdu

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, Hürmüz Boğazı'nda ülkenin kara sularına giren ABD'ye ait bir nükleer denizaltının tespit edildiğini ve uyarıldığını duyurdu.

İran, ABD'nin nükleer denizaltısının uyarıldığını duyurdu
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İran devlet televizyonuna konuşan Tuğamiral İrani, "ABD'ye ait Florida adlı nükleer denizaltı, fark edilmemeyi amaçlayarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. O bölgede devriye görevi yapan İran'ın Fatih denizaltısı onu tespit etti ve yüzeye çıkmaya zorladı." dedi.

İranlı komutan, ABD'ye ait denizaltının İran kara sularına kadar girdiğini ve uyarılardan sonra rotasını değiştirdiğini aktardı.

İrani, "Amerikalılar önemli bir deniz yolunda uluslararası hukuku neden ihlal ettiklerini açıklamalıdır. Bundan sonra tüm uluslararası yasalara uymaları gerektiğine dair uyarı, İran Donanmasının ABD'ye yaptığı son uyarıdır. Bu tehlikeli eylemin hesabını vermeleri için ABD denizaltısının eylemini uluslararası mercilere yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

İran, 2 Nisan'da da ülkenin güneyinde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir keşif uçağının tespit edildiğini ve uyarıldığını duyurmuştu.

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