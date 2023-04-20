Tayvan aşırı yağışlar sele neden oldu

Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu (CWB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tayvan genelinde 15 şehir ve ilçede bir çok yerleşim yerini su bastı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Sel meydana gelen bölgelerde çok sayıda araç yolda kaldı.

En çok yağış alan Tayvan’ın batısındaki Miaoli ilçesine bağlı Tongxiao kasabasına 215,5 milimetre yağış düştü.

Taichung ve Changhua şehirleri için sabah saatlerinde aşırı yağış uyarısı yapıldı.

Tayvan’ın kuraklıktan etkilenen güney bölgelerinde ise yağış görülmedi.

Meteoroloji yetkilileri kuzey ve orta bölgelerde önümüzdeki birkaç gün daha yağışların devam edeceğini belirterek halkı su baskınlarına karşı uyardı.