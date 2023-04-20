Stoltenberg Kiev'de Ukrayna'ya destek mesajı verdi

Stoltenberg, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatmasından sonra ilk kez bu ülkeye gitti. Genel Sekreter olarak dördüncü kez Ukrayna'yı ziyaret eden Stoltenberg, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Ziyareti hakkında sosyal medyadan mesaj paylaşan Stoltenberg, Kiev'de olmaktan ve Zelenskiy ile görüşmekten onur duyduğunu belirtti.

NATO'dan yapılan açıklamada da Stoltenberg ile Zelenskiy'nin basın toplantısı düzenlediği aktarılarak, Genel Sekreter'in yaptığı konuşmaya yer verildi.

Ukraynalılara hitaben "NATO, bugün, yarın ve sonuna kadar yanınızdadır." diyen Stoltenberg, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyeceklerini vurguladı.

[Fotoğraf: Reuters]

"Ukrayna'nın yeri NATO'dur"

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin geçen Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya 65 milyar eurosu askeri yardım olmak üzere 150 milyar euroluk destekte bulunduğunu, geçen yıllar içinde on binlerce Ukraynalı askeri eğittiğini, savaş uçakları, tanklar, zırhlı araçlar verdiğini ve bunların muharebe alanında fark yarattığını söyledi.

Müttefiklerin güvenlik çıkarlarının Ukrayna'ya desteği gerektirdiğini vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna'nın haklı yeri Avrupa-Atlantik ailesidir. Ukrayna'nın haklı yeri NATO'dur. Zaman içinde desteğimiz bunu mümkün kılacaktır." diye konuştu.

[Fotoğraf: Reuters]

Temmuzdaki Vilnius Zirvesi'ne Zelenskiy'nin katılması bekleniyor

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, şunları söyledi:

"NATO müttefiklerinin Vilnius Zirvesi'nde Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de katılımıyla NATO'nun Ukrayna'ya destek paketini güçlendirme ve daha fazla destek verme konusunda mutabık kalmalarını bekliyorum. Ayrıca Sayın Zelenskiy'nin üyelik, güvenlik garantileri konusunu da gündeme getireceğini anlıyorum. Bu da toplantının ana gündem maddelerinden biri olacaktır."

Ukrayna'nın Sovyet dönemi malzeme ve doktrininden NATO standartlarına geçişi için uzun vadeli destek girişimi yürüttüklerini kaydeden Stoltenberg, bunun da NATO'nun Ukrayna'ya uzun vadeli bağlılığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, Ukrayna'nın güvenliği için "sağlam düzenlemelerin" sağlanması gerektiğini de dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, başkent Kiev'in dışında Rusya'nın saldırısının başlamasından kısa süre sonra Rus kontrolüne geçen, daha sonra tekrar Ukrayna'nın aldığı ve sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünyanın gündemine giren Buça'yı da ziyaret ederek, burada hayatını kaybedenler anısına yapılan anıta çelenk bıraktı.

Stoltenberg, ziyaretinin sonunda Zelenskiy ile Uluslararası Topluluklar ve Bölgeler Zirvesi'nde hitap etti.