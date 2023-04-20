Parçalı Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.04.2023 20:15

ABD Hartum Büyükelçiliği'ni tahliye edecek

ABD Savunma Bakanlığı, Sudan’daki çatışmaların şiddetlenmesi ile ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını duyurdu.

ABD Hartum Büyükelçiliği'ni tahliye edecek
[Fotograf: Reuters]

Sudan’da çatışmaların devam etmesi, Washington’ı hareketlendirdi.

ABD medyasında, Dışişleri Bakanlığının Kongreye, Sudan’daki güvenlik durumunun artık Hartum Büyükelçiliğinin nizami tahliyesine olanak tanımadığını, Hartum Havaalanı'nın kapalı ve hasarlı olduğunu, askeri bir tahliyenin gerekeceğini bildirdiği ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, Savunma Bakanlığı (Pentagon) Hartum’daki elçiliğin olası tahliyesi için bazı planlar yapıldığını duyurdu.

AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı
AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı

Pentagon Sözcüsü Yarbay Phil Ventura, “Savunma Bakanlığı, ABD Afrika Komutanlığı aracılığıyla Sudan'daki durumu izliyor ve çeşitli olasılıklara karşı dikkatli planlama yapıyor. Bu kapsamda, ABD Büyükelçiliği personelinin Sudan'dan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için gerektiğinde tedbir alınması amacıyla bölgede ek kabiliyetler konuşlandırılıyor.” ifadelerini kullandı.

Ventura, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek, olası planlama ve konuşlanma hakkında detay vermekten kaçındı.

Amerikan medyasına konuşan bazı kaynaklar da ABD'nin Cibuti'ye asker konuşlandırmayı planladığını öne sürdü.

ETİKETLER
ABD Sudan Pentagon
Sıradaki Haber
Fas açıklarında 8 Nisan'dan beri 552 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:58
TotalEnergies'e Güney Afrika kıyılarında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı verildi
20:37
İtalya'da yük treni raydan çıktı, ülke genelinde seferler aksadı
21:15
Karadeniz gazı karaya çıkarılıyor
20:30
Hırka-i Şerif'e veda: Ziyaretin son gününde uzun kuyruklar oluştu
20:33
KIZILELMA 8. uçuş testinde de başarılı
19:22
Fas açıklarında 8 Nisan'dan beri 552 düzensiz göçmen kurtarıldı
Pençe- Kilit şehidi üsteğmen, mezarı başında anıldı
Pençe- Kilit şehidi üsteğmen, mezarı başında anıldı
FOTO FOKUS
Hızla gelen motosiklet ata çarptı
Hızla gelen motosiklet ata çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ