AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı

Belçika basınındaki haberlere göre, çatışmaların yaşandığı Sudan'da görevli Belçika vatandaşı olan Fransen pazar günü başkent Hartum'da kayboldu, salı günüyse yaralı şekilde bulundu.

Fransen'in yarasının ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. AB yetkilileri, güvenlik nedeniyle Fransen'in durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

AB'nin Sudan'daki Büyükelçisi İrlanda vatandaşı Adrian O'Hara'nın da çatışmaların başlamasının ardından konutunda saldırıya uğradığı açıklanmıştı. Büyükelçinin durumu iyi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini duyurmuştu.