Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2023 11:27

AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı

Avrupa Birliği'nin (AB) Sudan'daki insani yardım misyonunun şefi Wim Fransen silahla vurularak yaralandı.

AB'nin Sudan'daki insani yardım misyonu şefi yaralandı
[Fotograf: AP]

Belçika basınındaki haberlere göre, çatışmaların yaşandığı Sudan'da görevli Belçika vatandaşı olan Fransen pazar günü başkent Hartum'da kayboldu, salı günüyse yaralı şekilde bulundu.

Fransen'in yarasının ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. AB yetkilileri, güvenlik nedeniyle Fransen'in durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

AB'nin Sudan'daki Büyükelçisi İrlanda vatandaşı Adrian O'Hara'nın da çatışmaların başlamasının ardından konutunda saldırıya uğradığı açıklanmıştı. Büyükelçinin durumu iyi.

IFRC: Sudan'ın başkentine yardım ulaştırmak neredeyse imkansız
IFRC: Sudan'ın başkentine yardım ulaştırmak neredeyse imkansız

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, 39 hastanenin hizmet dışı kaldığını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:49
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 6,9 seviyesinde
12:40
Türkiye'deki barajların kalbine yerli 'yüksek teknoloji' yerleştiriliyor
12:47
CHP'nin seçim bürosuna saldırı
12:41
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye getirilecek
12:15
Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan'a ihracatta atağa kalktı
12:02
Adana'da bir apartmanın su saatlerini çalan şüpheli yakalandı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
FOTO FOKUS
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
Göksel Arsoy arşivini TRT İstanbul Radyosu’na bağışladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ