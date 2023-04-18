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Dünya
AA 18.04.2023 21:10

IFRC: Sudan'ın başkentine yardım ulaştırmak neredeyse imkansız

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, çatışmalardan ötürü Sudan'ın başkenti Hartum ve çevresine yardım ulaştırmanın neredeyse imkansız olduğunu açıkladı.

IFRC: Sudan'ın başkentine yardım ulaştırmak neredeyse imkansız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sudan Delegasyonu Başkanı Farid Aiywari, çevrim içi basın brifinginde, çatışmadan etkilenenlere insani yardım ulaştırılabilmesi için taraflara destek çağrısı yaptı.

Çatışmaların sürmesi halinde Sudan sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunan Aiywari, Hartum ve çevresine insani yardım ulaştırmanın imkansız olduğunu dile getirdi.

Sudan'da 24 saatlik geçici ateşkes başladı
Sudan'da 24 saatlik geçici ateşkes başladı

Şehirde gıda, su ve elektrik sorunu yaşandığını aktaran Aiywari, çok sayıda kişinin tahliye için kendilerinden destek istediğini belirtti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 270'e yükseldi
Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 270'e yükseldi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini belirtmişti.

Sudan ordusu da uluslararası taraflarca önerilen 24 saatlik ateşkes çağrısına saat 18.00'den itibaren uyacaklarını açıklamıştı.

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