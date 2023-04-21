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Dünya
AA 21.04.2023 00:05

Rusya'nın Pasifik Filosu'ndaki denetim süreci sona erdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Pasifik Filosu'ndaki denetim sürecinin sona erdiğini bildirdi.

Rusya'nın Pasifik Filosu'ndaki denetim süreci sona erdi
[Fotograf: Reuters]

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla yapılan Pasifik Filosu'ndaki denetim süreci hakkında bilgi verildi.

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Evmenov'un başkanlığında gerçekleştirilen denetimin sona erdiği kaydedilen açıklamada, bu süreçte belirlenen hedeflerin yerine getirildiği ve filonun savaşa yüksek hazırlık gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, denetim kapsamında Japon, Ohotsk ve Bering denizlerinde tatbikatların düzenlendiği aktarılırken, "Ohotsk Denizi'nin güney kısmı, Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki Sahalin Adası ve Kuril Adaları'na olası düşmanın konuşlanması engellendi." ifadelerine yer verildi.

Rusya Pasifik Filosunu yüksek alarm durumuna geçirdi
Rusya Pasifik Filosunu yüksek alarm durumuna geçirdi

14 Nisan'da başlayan denetim sürecinde 25 binden fazla asker, 89 uçak ve helikopter, 12 denizaltı dahil toplam 167 geminin yer aldığı belirtilen açıklamada, filo birliklerinin denetimler sonrası kalıcı olarak konuşlandıkları noktalara dönmeye başladıkları kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 14 Nisan'da, denetim kapsamında Pasifik Filosu'nun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Şoygu'ya Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı vermişti.

Rusya'nın Baltık Filosu'nun denetim kapsamında savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiği 17 Nisan'da açıklanmıştı.

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