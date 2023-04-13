Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2023 15:53

Rusya: Tahıl anlaşmasının tamamıyla uygulanmaması nedeniyle uzatılması mümkün görülmüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığı ve bu nedenle ileride uzatılmasının mümkün görülmediğini bildirdi.

Rusya: Tahıl anlaşmasının tamamıyla uygulanmaması nedeniyle uzatılması mümkün görülmüyor
[Fotograf: Reuters]

Bakanlık, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da yapılan Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili basın açıklamasına dair yazılı açıklama yaptı.

BM'nin açıklamasında anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili verilerle gerçeklerin çarpıtıldığı vurgulanan açıklamada, söz konusu anlaşmanın paket halinde yapıldığı anımsatıldı.

Tahıl anlaşması kapsamında İstanbul'daki gemilerin denetimlerle ilgili sorunların olduğuna işaret edilen açıklamada, "Anlaşmanın yapılmasından bu yana İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi kapsamında denetlemeler ilk kez yapılmadı. Şu anda 1 milyon tondan fazla gıda taşıyan 28 gemi, Türkiye'nin sularında denetim için bekliyor. Ancak, denetim planının oluşturulmasından sorumlu koordinasyon merkezindeki BM yetkilileri anlaşma kapsamında gemilerin kaydedilmesi konusunda Ukraynalıları desteklemeye çalışarak, program yapmaktan vazgeçti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatlarının ihtiyacı olan ülkelere yüzde 2,6 azaldığı, yüzde 40'tan fazlasının Avrupa Birliği (AB) ülkelere yapıldığı ve bunun anlaşmaya aykırı olduğu belirtildi.

Tahıl anlaşmasının Rus tarım ürünleri ve gübre sevkiyatıyla ilgili kısmının uygulanmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malavi'ye gitmesi gereken 262 bin ton gübrenin 20 tonu Letonya, Estonya, Belçika ve Hollanda limanlarında engellenmiş durumda. Rus tarım ürünlerinin ihracat üzerindeki engellerinin Rusya-BM arasındaki anlaşma kapsamında kaldırılması gerekiyordu. Bu bağlamda, 5 sistematik sorun ortadan kaldırılmadan tahıl anlaşmasının 18 Mayıs'tan sonra uzatılmasından bahsetmek mümkün görülmüyor."

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Rusya
Sıradaki Haber
AB'den Ukrayna'ya mühimmat desteği için 1 milyar avroluk pakete onay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
16:12
Tarihi Maraş Çarşısı'nda hareketlilik başladı
16:11
Ankara'da elektrik kesintisi
16:08
Aliyev: Bosna Hersek ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor
16:07
Güney Kore, Google'dan paylaştığı kullanıcı bilgilerini açıklamasını istedi
16:06
BM özel raportörlerinden Filistin çağrısı
"Padişahların sanatı", ev kadınlarının elinde gelecek kuşaklara aktarılıyor
"Padişahların sanatı", ev kadınlarının elinde gelecek kuşaklara aktarılıyor
FOTO FOKUS
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
Elektrik teline konan kuşları kurtarmak isterken akıma kapıldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ