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Dünya
Sputnik News, AA 13.04.2023 15:33

Çin: 16 Nisan'da Tayvan yakınına roket enkazı düşebilir

Çin jetleri Tayvan çevresinde uçmaya devam ederken, Pekin Pazar günü ada ülkesinin yakınına “roket enkazının düşebileceği” konusunda uyardı.

Çin: 16 Nisan'da Tayvan yakınına roket enkazı düşebilir

Açıklama, Tayvan ve diğer komşu ülkelerin Çin'in Pazar sabahı Tayvan'ın kuzeyinde yaklaşık 33 uçuşu etkileyecek bir uçuşa yasak bölge ilanının ardından yapıldı.

Çin uçuşa yasak bölge hakkında yorum yapmadı, ancak planlar hakkında da bilgi verilen Güney Kore, kararın bir uydu fırlatma aracından düşen bir cisim nedeniyle alındığını iddia etti.

Japonya ise, Perşembe günü Çin'den uçuşa yasak bölge hakkında açıklama talep ettiğini söyledi.

Çin'in deniz güvenliği idaresi ayrıca, kısıtlamaların Doğu Çin Denizi'ndeki bir bölgeyi Pazar günü sabah 9 ile akşam 3 arasında etkileyeceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı, hava sahasının tam gün kapatılmasının "18 uluslararası rotayı ve günde 160 uçuşu etkileyeceğini" söyledi.
 

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