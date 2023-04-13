Norveç, Rusya Büyükelçiliği’nin 15 çalışanını sınır dışı ediyor

Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında Rus Büyükelçiliği’nin çalışanları, ‘diplomatik statüleri ile bağdaşmayan’ faaliyetleri sürdüren ’15 istihbarat kurumu görevlisi’ olarak tanımlandı.

“Bu istihbarat subayları bir an önce Norveç'i terk etmeli” denilen açıklamada, Oslo'nun ‘istihbarat görevlilerine’ vize vermeyeceği vurgulandı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Oslo’nun bu adımına ‘uygun bir yanıt’ verileceğini duyurdu.

Bu arada Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, ‘Oslo'nun Moskova ile normal diplomatik ilişkileri sürdürmeye çalıştığını’ söyledi.

Norveçli bakan, ülkedeki Rus diplomatik misyonunun korunmasını umduğunu ifade etti.