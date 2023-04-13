Güney Kore, gençlere sosyalleşmeleri için 500 dolar ödeyecek

Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı'nın ilan ettiği yeni plan, asosyal olarak tanımlanan 9-24 yaş arası gençlerin evlerinden çıkarak sosyalleşmesinin önünü açmayı hedefliyor.

Plana göre ciddi bir sosyal iletişimsizlik deneyimleyen gençlere sosyalleşmek amacıyla evlerinden çıkmaları için ayda 650 bin won (490 ABD doları) bütçe sağlanacak.

Ayrıca gençlere sağlık, iş ve eğitim gibi olanaklar sunulacak.

Kore Sağlık ve Sosyal İlişkiler Enstitüsü verilerine göre 19 ila 39 yaş arasındaki Güney Koreli genç nüfusun yaklaşık yüzde 3'üne tekabül eden 350 bin kişi 'yalnız' olarak tanımlanıyor.

Hükümet tarafından hazırlanan bir rapora göre asosyal gençlerin yüzde 40'ı 20 yaşından önce tek başına yaşamaya başlıyor ve bu gençlerin büyük bir çoğunluğu yoksul ailelerden geliyor.

Rapor, aile ilişkilerindeki zorluklarla başa çıkma mekanizması olarak kendini insanlardan soyutlama yöntemini kullanan gençler üzerindeki vaka incelemelerini kapsıyor.