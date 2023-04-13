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Dünya
AA 13.04.2023 14:15

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, dün gece silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletine bağlı Zangon Kataf bölgesinin Ruji ve Atakjeh köylerine saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Bölge yetkililerden Samuel Achi, yaptığı açıklamada, Atakjeh köyündeki durumun çok gergin olduğunu belirterek "Şaşırtıcı bir şekilde, 8 kişinin öldürüldüğü Atakjeh köyünün çok yakınında güvenlik personeli var ancak köylüleri saldırganlardan kurtaramadılar." dedi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinin Zangon Kataf bölgesinde son olarak geçen ay düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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