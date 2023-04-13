Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Bölge yetkililerden Samuel Achi, yaptığı açıklamada, Atakjeh köyündeki durumun çok gergin olduğunu belirterek "Şaşırtıcı bir şekilde, 8 kişinin öldürüldüğü Atakjeh köyünün çok yakınında güvenlik personeli var ancak köylüleri saldırganlardan kurtaramadılar." dedi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinin Zangon Kataf bölgesinde son olarak geçen ay düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.