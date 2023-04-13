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Dünya
AA 13.04.2023 13:55

Güney Kore, Kuzey Kore'den kaçanlara radyasyon testi uygulayacak

Güney Kore, Kuzey Kore'den kaçanlara ülkelerindeki nükleer denemeler sırasında radyasyona maruz kalmış olma ihtimalleri nedeniyle test uygulanacağını duyurdu.

Güney Kore, Kuzey Kore'den kaçanlara radyasyon testi uygulayacak

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'den kaçanlara gerçekleştirilecek teste ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kore'nin yer altı nükleer deneme tesisi Punggye-ri'nin çevresinde yaşayan ve Güney Kore'ye kaçan 89 kişinin radyasyon ölçümlerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, testlerin gelecek aydan başlayarak 6 ay boyunca uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Kuzey'in nükleer denemelerinden zarar görmüş olabilecek kişilerin radyoaktif sızıntılara maruz kalma ihtimalinin ve genel sağlık durumlarının önceden kontrol edilmesinin önemli" olduğu vurgulandı.

Güney Kore, 2017 ve 2018'de de Kuzey'den kaçanlar üzerinde benzer testler uygulamıştı.

Güney Kore yerel basınında yer alan haberlerde, başkent Seul merkezli insan hakları grubunun yayımladığı rapora göre bölgedeki milyonlarca insanın kullandığı su kaynaklarının Punggye-ri Nükleer Deneme Tesisi'nden yayılan radyoaktif maddelerden etkilendiği belirtilmişti.

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