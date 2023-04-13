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Dünya
AA 13.04.2023 13:19

Gana, sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu

Batı Afrika ülkesi Gana, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği yeni sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

Gana, sıtma aşısını onaylayan ilk ülke oldu
[Temsili fotoğraf: AA]

Gana Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan açıklamaya göre, kurum, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği R21 adlı sıtma aşısına ilişkin nihai deneme verilerini değerlendirdi.

Açıklamaya göre, bu yeni aşıyı onaylayan ilk ülke olan Gana'da, aşı, 5 aylıktan 3 yaşına kadar olan çocuklarda kullanılacak.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu aşıyı onaylamayı düşünüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Oxford ekibince 400'den fazla çocuk üzerinde denenen aşının DSÖ'nün onay kriterlerini yerine getirdiği bilgisi verilmişti.

Açıklamada, aşının hiçbir yan etki göstermediği, yüksek doz alanlarda 2 yıl boyunca yüzde 80 koruma, düşük doz alanlarda ise yüzde 70 koruma sağladığı ifade edilmişti.

Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

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