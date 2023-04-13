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Dünya
AA 13.04.2023 13:38

Tunus açıklarında göçmen teknesi battı, 15 kişi öldü 47 kişi kurtarıldı

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Tunus açıklarında göçmen teknesi battı, 15 kişi öldü 47 kişi kurtarıldı
[Fotograf: Reuters]

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, batan tekneye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında, ülkenin güney kesiminde yer alan Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğunu aktaran Cebabli, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı arama kurtarma ekibinin 15 göçmenin cesedine ulaştığını ifade etti.

Cebabli, 5’i kadın, 9’u çocuk olmak üzere 47 göçmenin ise kurtarıldığını aktardı.

Havaların ısınmasıyla düzensiz göç girişimlerinin arttığı Tunus’ta dün de iki teknenin batması sonucu 10 kişi ölmüş, 76 kişi kurtarılmıştı.

Tunus’ta 3 ayda 27 binden fazla göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, Tunus açıklarında 1 Ocak ile 31 Mart arasında yürütülen operasyonlarda 900'e yakın düzensiz göç girişiminin engellediğini ve çoğu Sahraaltı Afrika ülkelerinden olmak üzere 27 binden fazla düzensiz göçmenin yakalandığını bildirmişti.

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