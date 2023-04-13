Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Tinubu itirazlara rağmen yemin edecek

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun aleyhindeki davalara rağmen anayasa uyarınca 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacağını belirtti.

Muhalif siyasi partilerin seçim sonucuna mahkemede itiraz etme hakkına sahip olduğuna işaret eden Muhammed, ancak ülkede geçici bir hükümetin kurulması için hiçbir dayanak olmadığını vurguladı.

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçimde, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Tinubu'nun yüzde 37 oy oranıyla kazandığı, en yakın rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın ise yüzde 29'da kaldığı açıklanmıştı.

Seçimde muhalefetteki 4 siyasi partinin adayları Tinubu'nun zaferine karşı yaygın hile ve sayımların manipüle edildiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Seçim sonucundan memnun olmayan muhalefet seçimle ilgili iddialar açıklığa kavuşturulana kadar geçici bir hükümet kurulmasını talep ediyor.