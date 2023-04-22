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Dünya
AA 22.04.2023 10:03

Madrid'de restoranda çıkan yangında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki İtalyan restoranında gece yarısı çıkan yangında 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Madrid'de restoranda çıkan yangında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Madrid Belediyesi yerel polisi ve Madrid Emergencias (Acil Yardım) kurumlarından verilen bilgide Manuel Becerra Meydanı'nda dün saat 23.00 sıralarında Burro Canaglia adlı İtalyan restoranında çıkan yangında biri müşteri, diğeri restoran çalışanı olmak üzere iki erkeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Görgü tanıklarının ifadelerinde restoranın tavanında başlayan ve hızla yayılan yangının, garsonun maytap yaktığı sırada tavanı süsleyen yapay bitkilerin alev alması sonucu çıktığını söyledikleri aktarıldı.

Yangında yaralanan 10 kişiden 6'sının tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

İtfaiye merkezinin çok yakında bulunmasından dolayı ekiplerin olaya hızlı şekilde müdahale ettiği, içerisi tamamen dolu olan restorandan kaçmaya çalışan müşterilerin kapıdaki birikme nedeniyle camları kırarak kendilerini dışarıya atmaya çalıştıkları belirtildi.

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