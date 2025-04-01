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Dünya
AA 01.04.2025 23:50

Araştırma: Uyku öncesi yatakta ekran karşısında zaman geçirmek uyku kalitesini olumsuz etkiliyor

Uyku öncesi yatakta ekran karşısında zaman geçiren kişilerin, uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırma: Uyku öncesi yatakta ekran karşısında zaman geçirmek uyku kalitesini olumsuz etkiliyor

Norveç'te yapılan ve 18-28 yaş grubunda 45 bin 200'ü aşkın öğrenciyi kapsayan araştırmada, uyku öncesi yatakta ekran karşısında geçirilen zaman ile uyku düzeni arasındaki bağlantı sorgulandı.

Katılımcılardan, yatağa girdikten sonra film izleme, sosyal medya kullanımı, internette gezinme ve oyun oynama dahil ekran başındaki aktiviteleri belirlemeleri istendi.

Araştırma sonucunda, uyku öncesi yatakta ekrana bakarak zaman geçirenlerin, uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi.

Yatakta ve ekran başında geçirilen her bir saatlik sürenin "uykusuzluk riskini yüzde 59 artırmayla ve 24 dakika daha az uykuyla bağlantılı" olduğu tespit edildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden Dr. Gunnhild Johnsen Hjetland liderliğinde yapılan araştırmanın detayları, dün "Frontiers" uluslararası bilim dergisinde yayımlandı.

"Uykunuzun kalitesini çalıyor"

"ResMed UK" kuruluşundan uyku klinisyeni Joshua Piper, BBC'ye yaptığı açıklamada, araştırmanın, elektronik cihaz kullanımının "uykuyu olumsuz etkilediğine dair değerli, artan kanıtlar" sağladığını belirtti.

Piper, "(Cihaz kullanımı) Hem fırsatı hem de uykunuzun kalitesini çalıyor, bu yüzden bazıları uykuya dalmakta zorluk çekerken, diğerleri uykuda kalmakta zorluk çekiyor." ifadesini kullandı.

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