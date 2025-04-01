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Dünya
AA 01.04.2025 22:35

İsrail, tüm ABD ürünlerine gümrük vergisini kaldıracağını duyurdu

İsrail, en büyük ticaret ortağı ABD'den ithal edilen tüm ürünler için gümrük vergisinin kaldırılacağını ilan etti.

İsrail, tüm ABD ürünlerine gümrük vergisini kaldıracağını duyurdu

İsrail Başbakanlık Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, ABD'den gelen ürünlere uygulanan tüm gümrük vergilerini iptal etme kararı aldı.

Açıklamada, ABD ile 1985'te imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla İsrail'in söz konusu ülkeden ithal edilen malların büyük bir bölümüne (yaklaşık yüzde 99) halihazırda gümrük vergisi uygulanmadığı da hatırlatıldı.

ABD'den ithal edilen ürünlere ilişkin vergi muafiyetinin öncelikle gıda ve tarım kategorilerindeki sınırlı sayıda ürünle başlayacağı ve daha sonra tüm ürünlerde uygulanacağı belirtilen açıklamada, gıda ve tarım ürünlerinde gümrük vergisinin kaldırılmasının İsrail halkının yaşam maliyetini düşüreceği öne sürüldü.

İsrail'in ABD'ye emtia ihracatının 2024 yılında 17,3 milyar dolar, hizmet ihracatının ise 16,7 milyar dolar olduğu kaydedildi.

ABD mallarına gümrük vergisinin kaldırılması kararı hakkında değerlendirmede bulunan Başbakan Netanyahu, "Amerikan mallarına uygulanan gümrük vergilerinin iptali, başında bulunduğum hükümetlerin on yıldır piyasayı rekabete açma, ekonomiye çeşitlilik getirme ve yaşam maliyetini düşürme politikasında attığı ek bir adımdır. Piyasaya ve İsrail vatandaşlarına sağladığı ekonomik avantajlara ek olarak, mevcut çaba İsrail ile ABD arasındaki ittifakı ve bağları daha da güçlendirmemize olanak tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise "Gümrük vergisi muafiyeti İsrail devleti için iyi olacak. Hükümetin yaşam maliyetiyle mücadele politikasıyla uyumlu. Hatta gıda sektöründe rekabeti artıracaktır." dedi.

İsrail'in bu adımının, ABD'nin karşılıklı gümrük tarifesi uygulama kararının yürürlüğe girmesinin hemen öncesinde gelmesi dikkati çekti.

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