İsrailli Bakan, Gazze'de bir ambulansa saldırarak sağlık görevlilerinin öldürülmesini savundu

Saar, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere uluslararası medya mensuplarının katıldığı basın toplantısı düzenledi.

İsrail ordusunun, Refah'taki yaralılara müdahale etmek için bölgeye giden ambulansa uluslararası hukuku ihlal ederek ateş açmasına ilişkin Saar, "İsrail ordusu, rastgele bir ambulansa saldırmadı. Geçen pazar günü, ikaz ve acil durum farları olmadan İsrail ordu birliklerine doğru şüpheli bir şekilde ilerleyen birkaç koordinasyonsuz araç tespit edildi." dedi.

Bakan Saar, Gazze'de biri 7 Ekim saldırılarına katılan Hamas mensubu olmak üzere 9 Hamas ve İslami Cihad mensubunun öldürüldüğünü de öne sürdü.

Saar, Trump'ın Gazzelileri sürgün planının hala masada olduğunu söyledi

Saar, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinden Filistinlilerin sürgün edilmesine ilişkin soruya ise "İsrail ordusunun sivilleri korumak için tahliye emri yayınladığını ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’deki Filistinlileri topyekün sürgün etme planının ise hala masada olduğunu söyleyen Saar, bunun gerçekleştirilmesi için oluşturulan komite konusunda çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Öte yandan, Saar ateşkese rağmen Lübnan’a saldırılarına devam eden İsrail ordusunun bu sabah Beyrut’u bir kez daha hedef aldığını belirterek saldırıda bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü ileri sürdü.

İsrail ordusu, Refah’ta ambulansa ateş açtığını itiraf etmişti

Filistin Kızılayından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, Refah'taki saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin, İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığı ve bazı sağlık görevlilerinin saldırıda yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmak için yola çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazılarının ellerinin bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış ve derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nin Refah kentine 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda yaralananları kurtarmak için bölgeye gelen ambulans ile itfaiye aracını hedef aldığını itiraf etmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise dün yaptığı açıklamada, İsrail tarafından öldürülen ve Gazze'de araçlarının yanında cansız bedenleri bulunan 15 sağlık ve insani yardım çalışanı için "hesap verilmesini ve adaletin tecelli etmesini" istemişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.