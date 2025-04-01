Çok Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.04.2025 20:52

ABD: Litvanya'daki eğitim kazasının ardından dördüncü askerin de cesedine ulaşıldı

Beyaz Saray, Litvanya'da meydana gelen eğitim kazasında kaybolan 4 askerden sonuncusunun da cesedine ulaşıldığını doğruladı.

ABD: Litvanya'daki eğitim kazasının ardından dördüncü askerin de cesedine ulaşıldı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Leavitt, söz konusu kazada kaybolan son askerin cesedine de ulaşıldığını doğrulayarak, "Bu, bizi güvende tutmak için her gün dünyanın dört bir yanında hayatlarını riske atan cesur askerlerimizin özverili fedakarlıklarının çarpıcı bir göstergesidir." dedi.

3. Piyade Tümeni'nin 1. Zırhlı Tugay Muharebe Ekibi'nde görevli askerlerin 25 Mart'ta hareketsiz bir taktik aracı çekmeye çalışırken kaybolduğu, M88A2 Hercules tipi aracın, ertesi gün eğitim alanının yakınlarındaki bataklık bölgede, yaklaşık 4,5 metre derinlikte su ve çamura batmış halde bulunduğu açıklanmıştı.

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı, kaybolan 4 askerden 3'ünün ölü bulunduğunu duyurmuştu.

ABD kuvvetleri, Litvanya'da NATO müttefikleriyle düzenli olarak ortak eğitim tatbikatlarına katılıyor.

ETİKETLER
ABD Beyaz Saray
Sıradaki Haber
Beyaz Saray: 2 Nisan 2025, Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
ABD'de 2 bini aşkın cezaevi çalışanının kovulması nedeniyle bazı mahkumlar erken tahliye edilecek
14:09
Çanakkale sahillerinde müsilaj tehdidi
13:54
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
14:44
Kaygının hiç olmaması mı, çok olması mı daha büyük sorun?
13:17
Gazze'de halk kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya
14:09
Ticaret Bakanı Bolat TRT Haber'de: Bugün ekonomiye sahip çıkma günü
Trabzon'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
Trabzon'da sabah saatlerinde sis etkili oldu
FOTO FOKUS
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
İzmir ve Aydın'da sağanak ve fırtına etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ