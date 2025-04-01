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Dünya
AA 01.04.2025 22:08

Trump yönetimi, El Salvador'a bir göçmenin "idari hata" nedeniyle gönderildiğini kabul etti

ABD'de Donald Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen bir göçmeni El Salvador hapishanesine "idari hata" nedeniyle gönderdiğini itiraf etti.

Trump yönetimi, El Salvador'a bir göçmenin "idari hata" nedeniyle gönderildiğini kabul etti

Mahkemeye sunulan dosyada, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) bir göçmenin yanlışlıkla gönderildiğini kabul etti.

ICE tarafından mahkemeye sunulan savunma dosyasında El Salvadorlu 29 yaşındaki göçmen Kilmar Armando Abrego Garcia için, "ICE'nin El Salvador'a sınır dışı edilmekten korunduğunu bilmesine rağmen, Garcia idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanıldı.

Dosyada, Tren de Aragua çetesi üyeleri olduğu iddia edilen diğer göçmenlerle birlikte Garcia'nın El Salvador'daki hapishaneye aktarıldığının kabul edilmesine rağmen artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği savunuldu.

ABD medyasında, Garcia'nın 16 yaşındayken ülkesindeki çete şiddeti nedeniyle ABD'ye kaçtığı ve 2019'da çıkarıldığı mahkemede federal yargıç tarafından El Salvador’a gönderilmesine karşı "koruma statüsü" sağlandığı belirtildi.

Garcia'nın El Salvador'daki hapishaneye götürülürken eşi tarafından tespit edildiği aktarılırken, avukatı Garcia'nın MS-13 adlı çete içindeki rolü nedeniyle gözaltına alındığını ancak müvekkilinin hiçbir çete ile bağının bulunmadığını kaydetti.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS13 ve Venezuela kökenli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutukladığı kişileri El Salvador hapishanelerine göndermişti.

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