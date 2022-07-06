Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 11:22Son Güncelleme: Kaynak: Fox News
Araştırma: ABD-Meksika sınırı en ölümcül kara göç yolu
[Fotoğraf: Reuters]
Göç rotalarına dair yapılan bir araştırma, ABD-Meksika sınırının karadan "en ölümcül" göç güzergahı olduğunu ortaya koydu.
Kayıp Göçmenler Projesi tarafından yapılan araştırmanın sonuçları Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yayımlandı.
Buna göre, Amerika kıtalarındaki göçlerde, 2021 yılında toplam 1238 ölüm gerçekleşti ve bu ölümlerin en az 728'i ABD-Meksika sınırında kayıtlara geçti.
Raporun yazarı Edwin Viales, geçen yılki ölümlerin, -koronavirüs pandemisi dönemi dahil- önceki yıllara nispetle ciddi şekilde yüksek olduğuna vurgu yaptı.
Viales, veri toplamadaki problemler nedeniyle sayının yine de eksik olduğuna dikkat çekti.
Kayıp Göçmenler Projesi 2019'da 854, 2020'de 798 ölümün kaydedildiğini duyurmuştu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler ABD Meksika
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