Merkezi Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barkindo’nun vefatının, OPEC ailesi, petrol endüstrisi ve uluslararası toplum adına büyük bir kayıp olduğu vurgulandı.

Barkindo’nun ailesi, yakınları ve ülkesine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Barkindo’nun ölümü bizi şoke etti. Muhammed Sanusi Barkindo’nun OPEC'e verdiği 40 yılı aşkın özverili hizmet için derin şükranlarımızı sunuyoruz, üzüntü içerisindeyiz. Bağlılığı ve liderliği, OPEC'e uzun yıllar ilham verecek."

Nijerya’da bulunan Barkindo’nun ölüm haberini, Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Grup İcra Direktörü Mele Kyari sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

Barkindo, dün Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından kabul edilmişti.

OPEC Genel Sekreterliği görevine 1 Ağustos 2016'da başlayan Barkindo’nun görevi, 31 Temmuz itibarıyla sona erecekti.