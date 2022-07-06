Yoğun çatışmaların sürdüğü Herson bölgesindeki cephe hattına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Mıkolayiv'in merkezinde yer alan kamu binalarında ve dış semtlerdeki konutlarda füze saldırıları nedeniyle yıkım oluştuğu görülüyor.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının yanı sıra Karadeniz'de konuşlandırılan gemilerden fırlatılan füzelerin isabet ettiği liman kenti Mıkolayiv'de iki aydır içme suyu sorunu da yaşanıyor.

Su tankerlerle dağıtılıyor

Mıkolayiv'e, Herson bölgesindeki havzadan içme suyu taşıyan borunun Rus güçlerince patlatılması sonucu son iki aydır sivillere su özel tankerlerle dağıtılıyor.

Kentin çeşitli sokaklarında duran su tankerlerinden içme suyu alabilmek için halkın oluşturduğu kuyruklar da dikkati çekiyor.

Ukrayna için Karadeniz'deki konumundan dolayı büyük önem taşıyan, Odessa kentinden 110 kilometre mesafede yer alan ve nüfusu 500 bin olan kentte, savaş nedeniyle ancak 260 bine yakın sivil kaldı.

Her gün füze saldırıları oluyor

Mıkolayiv Bölgesi Askeri Basın Sözcüsü Dmytro Pletenchuk, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Mıkolayiv'da, Rus hava saldırısı tehlikesinin her gün sürdüğünü söyledi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinde subay olan Pletenchuk, savaşın başlamasıyla Rus ordusunun kenti ele geçirmek amacıyla saldırıya geçtiğini ve havalimanı gibi stratejik yapılara yönelik yoğun ateş açtığını kaydetti.

Mıkolayiv'in merkezine 10 ile 15 kilometreye kadar ulaşan Rus askerlerinin, şiddetli çatışmalar sonucu Ukrayna ordusu tarafından geri püskürtüldüğünü ifade eden Pletenchuk, Rus güçlerin en son Herson'a kadar çekildiğini aktardı.

"Çok sayıda sivil hayatını kaybetti"

Rus askerlerinin bölgeden çekilmesine rağmen Rusya'nın kente ve tüm bölgeye yönelik füze saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Pletenchuk, "Bize uçaklardan, Karadeniz'den, Hazar Denizi'nden saldırıyorlar" dedi.

Savaşın 4 aydan fazla süredir devam ettiğini hatırlatan Pletenchuk, buna rağmen yoğun hava saldırısı tehlikesinin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Savaşın başlamasından bu yana Mıkolayiv kenti sadece 21 gün boyunca bombalanmadı. Onun dışında hep füze saldırıları oluyor. Bölgeye yönelik ise zaten her gün saldırılar sürüyor."

Saldırılar sonucu çok sayda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya'yı "terör eylemleri" yapmakla suçlayan Pletenchuk, yarım milyon nüfusa sahip kentte yaklaşık 260 bin kişinin kaldığını, diğerlerin ise ya tahliye edildiğini ya da kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaştığını aktardı.

Evi yıkılmasına rağmen kentten ayrılmak istemiyor

Mıkolayiv'de bir semtte, Rus güçlerince 29 Haziran'da fırlatılan füzenin isabet etmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazında kalan eşyalarını toplamaya çalışan 59 yaşındaki Vitaliy Kurkchi, saldırı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Sabah saat 06.00 sularında Rus kuvvetlerince kente doğru iki füze atıldığını belirten Kurkchi, ilk füzenin yakın bölgeye, diğerin ise yaşadığı apartmana isabet ettiğini söyledi.

Savaş nedeniyle ailesi Almanya'ya gittiği için evde yalnız olduğunu ve saldırıda sağ kaldığını dile getiren Kurkchi, "Evde artık yaşanmaz. Kalan eşyaları toplamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Kardeşinin evine taşınacağını, bir süre orada yaşayacağını kaydeden Kurkchi, "Benim kalacak yerim kalmadı ama ona rağmen bu kentten ayrılmak istemiyorum" ifadesini kullandı.

Saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini anımsatan Kurkchi, "Üst katta ve yanımdaki evde komşularım hayatını kaybetti" dedi.