Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberinde, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklama yer aldı.

Habere göre; son 24 saatte Yemen'in Marib vilayetinde Husilere yönelik 42 operasyon düzenlendi.

Husilerden açıklama gelmedi

Söz konusu operasyonlarda 243 Husi milisin öldürüldüğü, 20 askeri aracın da kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.