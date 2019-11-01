Topraklarının yarısı deniz seviyesinin altında olan ve nüfusun yarısından fazlasının bu alanlarda yaşamakta olduğu Hollanda, Avrupa’nın büyük akarsularının döküldüğü geniş bir deltada bulunuyor.

Hollanda, yüzen yapıların coğrafi nedenlerden ötürü geliştiği ülkelerden biri.

Kurulan kanallar, savunma ve ulaşım için kullanılmış. 60’lı ve 70’li yıllarda konut sıkıntısından dolayı yapılan evleri kanal boyu görebilmek mümkün. Bunların yanı sıra yeni tasarlanmış evler de mevcut. Son zamanlarda hem halkın hem de turistlerin ilgi odağı olan bu evler, marinalar gibi özel korunaklı yerlere de bağlanabiliyor.

Yüzen ev nedir?

Amacı barınma olan, konut olarak tasarlanmış ya da kullanılmayan deniz aracından dönüştürülmüş yüzen yapı türleridir.

Evleri, nehir ağızları, göller, kanallar gibi durgun suyun olduğu her yerde görmek mümkün.

Evlerin yapıları, açık deniz şartlarına uygun olmamakla birlikte, kimisi taşınabilir kimisi taşınamaz yapıya sahip.

Taşınabilir olanlar, istenildiği zaman römork yardımıyla yer değiştirebiliyor.

Farklı tasarımları ve mimarileri ile yan yana sıralanmış olan evler, şehre farklı bir renk katıyor.

Yüzen evler neden tercih sebebi?

Nüfusun kalabalık olması arazi fiyatlarını yükseltirken, Hollanda halkı konut ihtiyaçlarını gidermek için suyun üzerinde yaşamayı tercih etti. Maddi olarak karada yaşamaktan daha uygun olan yüzen evler (house boad) ülkede tercih sebebi. Vergisi düşük olan yüzen evler, kanalların üzerinde çok sayıda bulunuyor. Evlerin cephelerinin dar olmasının nedeni, kanala bakan cephelerinin genişliğine göre belirlenmesinden kaynaklanıyor.

Amsterdam kanallarında yaklaşık 2500 aile yüzen evlerde yaşamakta. Bunlardan bir kısmı 2. Dünya Savaşı zamanından kalma.

Savaştan sonra elde kalmış üretim fazlası yük gemileri filosu yeniden tasarlanarak halka yaşam alanları tasarlandı.

Yüzen evler ilgi odağı

Yüzen evler bugün kanal üzerinde yer yokluğundan veya ucuzluktan ziyade artık lüks bir ihtiyaç. Tamamen konuttaki yaşam gereksinimleri ve konforu düşünülerek tasarlanan yüzen evler, şehrin içinde, doğa ile baş başa sessiz ve huzurlu bir yaşam sürmek isteyenlerin adresi.

Kanal boyunca gezerken, sıra sıra dizilen evlerin içindeki hayatları merak etmek kaçınılmaz. Kimi evlerin bir açık penceresi bile bulunmazken, kimi evlerin içinde yaşayanların hayatlarını kanal boyunca izleyebilirsiniz. Yüzen otobüslerle gezinirken, evlerin terası, balkonu, çiçekleri, özel alanları, görenleri hayran bırakıyor.

Amsterdam’da farklı bir konaklama imkanı sunan yüzen evlerden bazıları otel hizmeti de veriyor.