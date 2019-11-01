Dünya

California'da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi

01 Kasım 2019 Cuma 14:07 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:42

ABD'nin California eyaletinde orman yangınları doğal yaşamı tehdit ediyor. Bir çiftlikte mahsur kalan hayvanlar itfaiyeciler tarafından son anda kurtarıldı. Eyalette ilan edilen acil durum cuma akşamına kadar uzatıldı, okullar tatil edildi.