California'da yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi01 Kasım 2019 Cuma 14:07 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:42
ABD'nin California eyaletinde orman yangınları doğal yaşamı tehdit ediyor. Bir çiftlikte mahsur kalan hayvanlar itfaiyeciler tarafından son anda kurtarıldı. Eyalette ilan edilen acil durum cuma akşamına kadar uzatıldı, okullar tatil edildi.
ABD'nin California eyaletinde devam eden orman yangınları bir çiftliğe sıçradı. Çiftlikteki atlar, keçiler ve diğer hayvanlar yangında mahsur kaldı.
Hayvanların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Hayvanlar tahliye edildi. Çiftliğin büyük bölümü kül oldu.
Eyalette geçen hafta başlayan orman yangınları kontrol altına alınamıyor.
Yangın, önüne çıkan ne varsa kül ediyor.
Eyalette yangınlar nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.
Daha önce ilan edilen acil durum cuma akşamına kadar uzatıldı, okullar tatil edildi.
Kaynak: TRT Haber