Dünya
Önünden geçtiği evin garajında kaldı01 Kasım 2019 Cuma 13:26 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:39
Brezilya'da sıra dışı bir olay yaşandı. Bir kadın sokakta yürürken bir anda kendini önünden geçtiği evin garajında buldu.
Brezilya'nın Goiania kentinde bir motosikletli evinin garajından çıktı.
O sırada kaldırımda bir kadın yürüyordu. Kadın tam garajın önünden geçtiği sırada, garaj kapısı üzerine kapandı.
Ne yapacağını şaşıran çaresiz kadın, garajda mahsur kaldı. Önce nerede olduğunu anlamaya çalıştı.
Ardından garaj kapısına vurarak çıkmaya çabaladı. Son çare olarak garajdaki güvenlik kamerasına yöneldi.
Ancak ne yapsa işe yaramadı.
Yaklaşık 1 saat garajda kalan kadını sokaktaki temizlik görevlisi kurtardı.
Kaynak: Dailymail