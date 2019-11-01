Dünya

Önünden geçtiği evin garajında kaldı

01 Kasım 2019 Cuma 13:26 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 14:39

Brezilya'da sıra dışı bir olay yaşandı. Bir kadın sokakta yürürken bir anda kendini önünden geçtiği evin garajında buldu.